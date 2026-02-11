Росіяни обстріляли КП у Херсоні: пошкоджено 12 тролейбусів
Сьогодні, 11 лютого, росіяни обстріляли у Херсоні комунальне підприємство у Дніпровському районі. Пошкоджено 12 тролейбусів
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, обстріл стався близько 7:00. Люди не постраждали.
"Під удар вчергове потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради – пошкоджено 12 одиниць транспорту", – зазначив Шанько.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого РФ атакувала Україну 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.
