Росіяни обстріляли КП у Херсоні: пошкоджено 12 тролейбусів

Фото: Херсонська МВА

Сьогодні, 11 лютого, росіяни обстріляли у Херсоні комунальне підприємство у Дніпровському районі. Пошкоджено 12 тролейбусів

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, обстріл стався близько 7:00. Люди не постраждали.

"Під удар вчергове потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради – пошкоджено 12 одиниць транспорту", – зазначив Шанько.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого РФ атакувала Україну 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.