10:15  11 февраля
На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
07:21  11 февраля
На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 10:57

Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном

11 февраля 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Погибший в Богодухове вместе с детьми отец многодетной семьи Григорий Шикула был ветераном российско-украинской войны, мужчина вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации конечности

Об этом корреспонденту "Думка" сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает RegioNews.

По его словам, семья недавно переехала в Богодухов, приобретя здесь дом, чтобы быть ближе к родным. Григорий Шикула родом из села Сковородиновка Золочевской общины, а его жена – из села Александровка той же общины.

"Григорий – ветеран российско-украинской войны. Он вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации части конечности и передвигался на протезе. Они переехали в Богодухово, чтобы быть ближе к семье. К сожалению, во время обстрела он погиб вместе с детьми, жена получила ранения", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что община уже организует поддержку пострадавшей Ольге Кривогуб и будет оказывать помощь в лечении и реабилитации.

Напомним, ночью 11 февраля, в городе Богодухов Харьковской области, враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. З5-летняя беременная женщина получила ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрел Харьковская область мужчина погибший российская армия Богодухов ветеран
Россияне обстреляли КП в Херсоне: повреждено 12 троллейбусов
11 февраля 2026, 10:26
Авиаудар по Славянску: количество погибших выросло
11 февраля 2026, 09:27
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены пожарная часть и дома
11 февраля 2026, 07:49
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40
В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28
Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15
В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30
Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »