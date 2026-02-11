Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном

Фото: ГСЧС Харьковщины

Погибший в Богодухове вместе с детьми отец многодетной семьи Григорий Шикула был ветераном российско-украинской войны, мужчина вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации конечности

Об этом корреспонденту "Думка" сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает RegioNews.

По его словам, семья недавно переехала в Богодухов, приобретя здесь дом, чтобы быть ближе к родным. Григорий Шикула родом из села Сковородиновка Золочевской общины, а его жена – из села Александровка той же общины.

"Григорий – ветеран российско-украинской войны. Он вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации части конечности и передвигался на протезе. Они переехали в Богодухово, чтобы быть ближе к семье. К сожалению, во время обстрела он погиб вместе с детьми, жена получила ранения", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что община уже организует поддержку пострадавшей Ольге Кривогуб и будет оказывать помощь в лечении и реабилитации.

Напомним, ночью 11 февраля, в городе Богодухов Харьковской области, враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. З5-летняя беременная женщина получила ранения.