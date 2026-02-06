16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 12:14

Наводили ворожі "КАБи" на оборонців: на Донеччині затримали двох російських агентів

06 лютого 2026, 12:14
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще двох ворожих агентів. Вони коригували вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За координатами фігурантів рашисти підіймали у повітря дрони-розвідники для перевірки агентурних даних. У разі підтвердження інформації окупанти планували атакувати "цілі" надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога: викрили російських агентів, задокументували їхні злочини і затримали. Також убезпечили локації Сил оборони в районі розвідактивності РФ.

Як розповіли в СБУ, наведенням ворожих обстрілів займались двоє місцевих, які діяли порізно під керівництвом "зв’язкового" російської воєнної розвідки. Ним виявився командир підрозділу збройних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

За його координації один із агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району об’їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ. Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів.

Встановлено, що фігурант був завербований через його знайомого в РФ, якому повідомляв, що очікує повного захоплення України і готовий до співпраці з росіянами.

Ще один агент – 52-річний безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами збору відомостей для рашистів та контактами з російським "зв’язковим".

Агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Сумах одну агентку ФСБ, яка займалася коригуванням ворожих атак. Фігуранткою виявилася 36-річна продавчиня в місцевому магазині. У поле зору росіян вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою.

