07:53  29 січня
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
07:26  29 січня
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
29 січня 2026, 07:57

Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла

29 січня 2026, 07:57
Фото: ДСНС
Внаслідок ворожої атаки безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську постраждали щонайменше три людини

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Станом на 7:00 кількість травмованих внаслідок російського обстрілу Вільнянська зросла до трьох осіб.

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вночі 29 січня окупанти завдали удару по приватному сектору у Вільнянську Запорізького району. Внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.

війна обстріли рятувальники Запорізька область постраждалі наслідки Вільнянськ
Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК
29 січня 2026, 08:24
У Львові вночі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: загинув чоловік
29 січня 2026, 08:20
На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
29 січня 2026, 08:07
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53
Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 січня 2026, 07:34
РФ за день втратила два бойові літаки – ЦПД
29 січня 2026, 07:33
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
Росіяни вночі атакували Одесу: пошкоджений об’єкт інфраструктури
29 січня 2026, 07:14
