Росіяни вночі атакували Одесу: пошкоджений об’єкт інфраструктури
Вночі 29 січня російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.
Усі міські служби та соцтранспорт працюють у штатному режимі.
Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.
Нагадаємо, вночі 29 січня окупанти завдали удару по приватному сектору у Вільнянську Запорізького району. Внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів.
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК
29 січня 2026, 08:24У Львові вночі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: загинув чоловік
29 січня 2026, 08:20На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
29 січня 2026, 08:07Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла
29 січня 2026, 07:57Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 січня 2026, 07:34РФ за день втратила два бойові літаки – ЦПД
29 січня 2026, 07:33На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі