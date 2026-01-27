Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу.

"Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів", – додав він.

Як повідомлялось, 26 січня росіяни атакували Харків. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа.