18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 17:25

Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині

27 січня 2026, 17:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу.

"Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів", – додав він.

Як повідомлялось, 26 січня росіяни атакували Харків. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поїзд Синєгубов Олег Васильович Харківська область атака Харківська ОВА
Блекаут у Харкові: ракети та дрони залишили тисячі людей без світла
26 січня 2026, 19:47
На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК
26 січня 2026, 16:55
Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Харківщині
26 січня 2026, 16:05
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54
В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45
На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20
Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10
У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07
На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »