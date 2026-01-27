Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу.
"Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів", – додав він.
Як повідомлялось, 26 січня росіяни атакували Харків. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа.
Блекаут у Харкові: ракети та дрони залишили тисячі людей без світлаВсі новини »
26 січня 2026, 19:47На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК
26 січня 2026, 16:55Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Харківщині
26 січня 2026, 16:05
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі блоги »