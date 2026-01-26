Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
Аэроразведка и ударные беспилотные системы комендатуры «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда продолжают наносить сокрушительные удары по врагу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, благодаря слаженной работе операторы обнаружили даже тщательно замаскированные цели оккупантов.
"На видео – результат очередной успешной операции. Ликвидированы позиции противника, вражеская техника и живая сила", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили 14 укрытий врага в Харьковской области. Это произошло на Южно-Слобожанском направлении.
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобильВсе новости »
26 января 2026, 07:50Украинские бойцы за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов – Генштаб
26 января 2026, 07:15Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщина
25 января 2026, 16:16
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции
26 января 2026, 18:27В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии
26 января 2026, 17:59Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
26 января 2026, 17:50Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК
26 января 2026, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова