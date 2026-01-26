16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 16:05

Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области

26 января 2026, 16:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Аэроразведка и ударные беспилотные системы комендатуры «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда продолжают наносить сокрушительные удары по врагу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, благодаря слаженной работе операторы обнаружили даже тщательно замаскированные цели оккупантов.

"На видео – результат очередной успешной операции. Ликвидированы позиции противника, вражеская техника и живая сила", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили 14 укрытий врага в Харьковской области. Это произошло на Южно-Слобожанском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область видео война ГПСУ пограничники потери россиян
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль
26 января 2026, 07:50
Украинские бойцы за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов – Генштаб
26 января 2026, 07:15
Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщина
25 января 2026, 16:16
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44
Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35
Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции
26 января 2026, 18:27
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12
Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии
26 января 2026, 17:59
Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57
В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
26 января 2026, 17:50
Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35
Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15
В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК
26 января 2026, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »