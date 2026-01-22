14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 11:52

Українські прикордонники знищили 14 укриттів ворога на Харківщині

22 січня 2026, 11:52
фото: ДПСУ
Бійці Держприкордонслужби продовжують стримувати росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Аеророзвідники-оператори РУБпАК "Sky hawks" 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують знищувати укриття ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

За результатами нічної роботи та прицільних ударів важких бомберів уражено 14 укриттів ворога.

Як повідомлялось, українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині. Після цього окупанти відступили.

Харківська область ДПСУ війна втрати росіян відео Харків
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30
14 років ув'язнення: на Харківщині засудили військового за вбивство
22 січня 2026, 08:38
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
