Українські прикордонники знищили 14 укриттів ворога на Харківщині
Бійці Держприкордонслужби продовжують стримувати росіян на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Аеророзвідники-оператори РУБпАК "Sky hawks" 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують знищувати укриття ворога на Південно-Слобожанському напрямку.
За результатами нічної роботи та прицільних ударів важких бомберів уражено 14 укриттів ворога.
Як повідомлялось, українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині. Після цього окупанти відступили.
