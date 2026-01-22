Українські прикордонники знищили 14 укриттів ворога на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Аеророзвідники-оператори РУБпАК "Sky hawks" 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують знищувати укриття ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

За результатами нічної роботи та прицільних ударів важких бомберів уражено 14 укриттів ворога.

