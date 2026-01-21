10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 12:24

Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам

21 січня 2026, 12:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Ветеран
Читайте также
на русском языке

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно оформити автоцивілку

Про це повідомляє Волинський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

До юриста осередку неодноразово звертаються військовослужбовці та члени їхніх родин із питаннями щодо компенсації витрат на страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Як пояснюють у громадській організації, учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) мають право на безкоштовне оформлення поліса автоцивілки. Вартість страхування покривається частково страховою компанією, а решта компенсується державою.

Зокрема, 50% вартості поліса сплачує страхова компанія, ще 50% – держава.

Для участі в програмі необхідно:

  • Мати посвідчення ветерана в додатку "Дія" (статус УБД або ОІВВ).
  • Укласти договір страхування із застосуванням ветеранської пільги (у договорі має бути зазначено статус УБД або ОІВВ).
  • Договір повинен бути оформлений після 01.01.2025 р. та залишатися чинним.
  • Об'єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2500 см³, або потужність електродвигуна – не більше 100 кВт.
  • Транспортний засіб не може використовуватись для комерційних перевезень.

Компенсацію другої половини вартості поліса можна отримати через застосунок "Дія" у розділі "Ветеран Pro" після перевірки даних. Кошти зараховуються на Дія.Картку.

Право на таку компенсацію передбачене Законом України №3720-IX від 21 травня 2024 року та постановою Кабінету Міністрів №1091 від 22 серпня 2025 року.

У ГО "Захист держави" зазначають, що військові та члени їхніх родин можуть звернутися за безоплатною юридичною консультацією, щоби уникнути помилок під час оформлення страхового поліса та отримання компенсації.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про військові пенсії та надбавки в 2026 році та про те, як отримати всі свої гроші.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ветерани компенсація люди з інвалідністю військовослужбовці автоцивілка громадська організація Захист Держави
Військові пенсії та надбавки в 2026 році: як отримати всі свої гроші
21 січня 2026, 10:57
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей
21 січня 2026, 12:55
У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
21 січня 2026, 12:45
У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево
21 січня 2026, 12:36
Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ
21 січня 2026, 12:28
У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста
21 січня 2026, 12:25
У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
21 січня 2026, 12:14
Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія
21 січня 2026, 11:58
Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон
21 січня 2026, 11:56
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »