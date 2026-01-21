Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам

Ілюстративне фото: Ветеран

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно оформити автоцивілку

Про це повідомляє Волинський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

До юриста осередку неодноразово звертаються військовослужбовці та члени їхніх родин із питаннями щодо компенсації витрат на страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Як пояснюють у громадській організації, учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) мають право на безкоштовне оформлення поліса автоцивілки. Вартість страхування покривається частково страховою компанією, а решта компенсується державою.

Зокрема, 50% вартості поліса сплачує страхова компанія, ще 50% – держава.

Для участі в програмі необхідно:

Мати посвідчення ветерана в додатку "Дія" (статус УБД або ОІВВ).

Укласти договір страхування із застосуванням ветеранської пільги (у договорі має бути зазначено статус УБД або ОІВВ).

Договір повинен бути оформлений після 01.01.2025 р. та залишатися чинним.

Об'єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2500 см³, або потужність електродвигуна – не більше 100 кВт.

Транспортний засіб не може використовуватись для комерційних перевезень.

Компенсацію другої половини вартості поліса можна отримати через застосунок "Дія" у розділі "Ветеран Pro" після перевірки даних. Кошти зараховуються на Дія.Картку.

Право на таку компенсацію передбачене Законом України №3720-IX від 21 травня 2024 року та постановою Кабінету Міністрів №1091 від 22 серпня 2025 року.

У ГО "Захист держави" зазначають, що військові та члени їхніх родин можуть звернутися за безоплатною юридичною консультацією, щоби уникнути помилок під час оформлення страхового поліса та отримання компенсації.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про військові пенсії та надбавки в 2026 році та про те, як отримати всі свої гроші.