РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові
Росіяни зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у місті Харків
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7. Наразі на місці атаки працюють аварійні служби та профільні фахівці.
"Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", – зазначив мер Харкова.
Також він зазначив, що влада міста готувалася до різних сценаріїв, і зараз діє чітко та відповідально.
Перед цим Терехов писав, що ворог завдає ударів по передмістю Харкова.
Нагадаємо, двох людей врятували з-під завалів терміналу "Нова Пошта" у передмісті Харкова. Росіяни атакували об’єкт у ніч на 13 січня.
Ворожий дрон знищив автомобіль поліції під час евакуації мешканців на ХарківщиніВсі новини »
15 січня 2026, 12:57На Харківщині ворожий БпЛА влучив у будинок – обійшлося без жертв
15 січня 2026, 09:15Став почесним донором: на Харківщині поліцейський здавав кров понад 40 разів
14 січня 2026, 18:10
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили
15 січня 2026, 18:45Нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні
15 січня 2026, 18:34В Україні викрили корупційну схему в укртрансбезпеці: організаторів затримали в різних містах
15 січня 2026, 18:15РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
15 січня 2026, 17:45Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка влетіла у відбійник
15 січня 2026, 17:35Тимошенко може вийти під заставу: названа сума
15 січня 2026, 17:11В Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження із тваринами
15 січня 2026, 16:34У Києві померла жінка під час операції з імплантації сідниць: отримав підозру платичний хірург
15 січня 2026, 16:1560 тисяч за довідку: на Полтавщині вимагали хабар з чоловіка з інвалідністю
15 січня 2026, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »