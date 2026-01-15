17:45  15 січня
15 січня 2026, 16:55

РФ зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові

15 січня 2026, 16:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росіяни зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у місті Харків

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7. Наразі на місці атаки працюють аварійні служби та профільні фахівці.

"Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", – зазначив мер Харкова.

Також він зазначив, що влада міста готувалася до різних сценаріїв, і зараз діє чітко та відповідально.

Перед цим Терехов писав, що ворог завдає ударів по передмістю Харкова.

Нагадаємо, двох людей врятували з-під завалів терміналу "Нова Пошта" у передмісті Харкова. Росіяни атакували об’єкт у ніч на 13 січня.

