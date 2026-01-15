11:40  15 січня
У Тернополі в під'їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 09:15

На Харківщині ворожий БпЛА влучив у будинок – обійшлося без жертв

15 січня 2026, 09:15
Фото: ДСНС Харківщини
Опівночі 15 січня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному будинку у селі Великий Бурлук Куп'янського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок вибуху загорівся житловий будинок площею понад 100 кв.м.

Постраждалих і загиблих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вранці 15 січня уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння. На щастя, жертв та постраждалих немає.

На Житомирщині росіяни атакувала критичну інфраструктуру
15 січня 2026, 08:48
У Львові російський дрон поцілив у дитячий майданчик
15 січня 2026, 07:35
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
