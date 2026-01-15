На Харківщині ворожий БпЛА влучив у будинок – обійшлося без жертв

Фото: ДСНС Харківщини

Опівночі 15 січня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному будинку у селі Великий Бурлук Куп'янського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок вибуху загорівся житловий будинок площею понад 100 кв.м.

Постраждалих і загиблих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вранці 15 січня уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння. На щастя, жертв та постраждалих немає.