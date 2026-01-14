Став почесним донором: на Харківщині поліцейський здавав кров понад 40 разів

Фото: Нацполіція

Майор Чугуївського відділу поліції отримав звання "Почесний донор України". У поліції зауважили, що донорство є реальним внеском у порятунок життя

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Начальник сектору моніторингу відділу поліції №2 Чугуївського РУП, майор поліції Юрій Баздирєв здавав кров 44 рази. Саме тому 13 січня він отримав звання "Почесний донор України".

Відомо, що в підрозділі служить ще один почесний донор. Це капітан поліції Бабенко Олександр, начальник дізнання. Він більш ніж 70 разів долучався до донорського руху.

"Донорство крові — це реальний внесок у порятунок життя, підтримку наших захисників, постраждалих цивільних та всіх, хто потребує невідкладної медичної допомоги", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у новорічну ніч на Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці. Надзвичайники врятували двох чоловіків та жінку.