Став почесним донором: на Харківщині поліцейський здавав кров понад 40 разів
Майор Чугуївського відділу поліції отримав звання "Почесний донор України". У поліції зауважили, що донорство є реальним внеском у порятунок життя
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Начальник сектору моніторингу відділу поліції №2 Чугуївського РУП, майор поліції Юрій Баздирєв здавав кров 44 рази. Саме тому 13 січня він отримав звання "Почесний донор України".
Відомо, що в підрозділі служить ще один почесний донор. Це капітан поліції Бабенко Олександр, начальник дізнання. Він більш ніж 70 разів долучався до донорського руху.
"Донорство крові — це реальний внесок у порятунок життя, підтримку наших захисників, постраждалих цивільних та всіх, хто потребує невідкладної медичної допомоги", - кажуть в поліції.
