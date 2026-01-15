Ворожий дрон знищив автомобіль поліції під час евакуації мешканців на Харківщині
Через удар FPV-дрону в Чугуївському районі загорілася службова автівка. Працівники поліції зазнали гострої стресової реакції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ввечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі під час проведення поліцейськими евакуації населення ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль.
Внаслідок атаки службовий автомобіль згорів вщент.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, вранці 15 січня окупанти скинули КАБ на центральну частину Білопілля Сумського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, чотири людини отримали поранення.
