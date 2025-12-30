Фото: ілюстративне

У Харкові завершився судовий процес щодо пенсіонера, який продавав "легальні" відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Чоловік отримав 15 тисяч доларів за обіцянку допомогти знайомому оформити відстрочку та інвалідність.

За даними Шевченківського районного суду Харкова, пенсіонер переконував клієнта, що має особисті зв'язки у територіальному центрі комплектування, військово-лікарській комісії та МСЕК. Він обіцяв відновити втрачене військове посвідчення, зняти з обліку та оформити інвалідність нібито через наслідки COVID.

Зустрічі проходили у магазині "LeoMarket" на проспекті Науки, де чоловік отримував документи та дані з додатку "Резерв+". Він озвучив чіткий "прайс": тисяча доларів за статус ВПО, дві тисячі – за відновлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного і 12 тисяч – за оформлення інвалідності. Загальна сума склала 15 тисяч доларів, які чоловік отримав 12 листопада 2024 року.

Суд визнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Йому призначено штраф понад 621 тисячу гривень, що відповідає сумі отриманого хабаря.

