Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 20:32

Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок

30 грудня 2025, 20:32
Фото: ілюстративне
У Харкові завершився судовий процес щодо пенсіонера, який продавав "легальні" відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Чоловік отримав 15 тисяч доларів за обіцянку допомогти знайомому оформити відстрочку та інвалідність.

За даними Шевченківського районного суду Харкова, пенсіонер переконував клієнта, що має особисті зв'язки у територіальному центрі комплектування, військово-лікарській комісії та МСЕК. Він обіцяв відновити втрачене військове посвідчення, зняти з обліку та оформити інвалідність нібито через наслідки COVID.

Зустрічі проходили у магазині "LeoMarket" на проспекті Науки, де чоловік отримував документи та дані з додатку "Резерв+". Він озвучив чіткий "прайс": тисяча доларів за статус ВПО, дві тисячі – за відновлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного і 12 тисяч – за оформлення інвалідності. Загальна сума склала 15 тисяч доларів, які чоловік отримав 12 листопада 2024 року.

Суд визнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Йому призначено штраф понад 621 тисячу гривень, що відповідає сумі отриманого хабаря.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили чоловіка, який обіцяв "допомогу" у оформленні інвалідності військовому за 3 тисячі доларів. Він стверджував, що без цієї суми рішення медичної комісії не буде на користь заявника.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
