В Харькове прогремели мощные взрывы

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 1 января, в Харькове прогремели взрывы в результате удара оккупантами управляемой авиабомбой по пригороду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате удара оккупантов пострадавший, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в конце декабря российская авиация атаковала Харьков. В результате авиаудара были погибли и ранены.