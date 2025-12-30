13:04  30 грудня
30 грудня 2025, 12:35

На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем

30 грудня 2025, 12:35
Ілюстративне фото
Київський районний суд міста Харкова визнав двох жителів міста Лозова винними у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Стало відомо, яке покарання вони отримали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що двоє братів є рідними по батькові, але проживали без нього зі своїми матерями. В листопаді минулого року старший із них почав спілкуватися з представником російської спецслужби у месенджері. Згодом він втягнув у це свого брата, який на той час був учнем 11 класу ліцею.

Правоохоронцям молодший брат розповідав, що познайомився онлайн із дівчиною, яка запропонувала роботу і коли брат погодився, то йому написав чоловік, який розповів про своє детективне агентство і спитав, як він ставиться до ТЦК. Протягом квітня і першої половини травня 2025 року хлопці виконували завдання.

Більшість завдань виконував саме молодший брат. Зокрема, він двічі їздив до Дніпра і збирав інформацію про перебування українських військових за певними адресами, один раз так само їздив до Павлограда і до Харкова. Куратор обіцяв за роботу від 1 000 до 3 000 гривень.

Один раз брати працювали разом. Тоді вони фіксували перебування військових біля поштового відділення у Лозовій. Старший брат прикривав молодшого поки той вів відеозйомку на місцевості.

На суді старший брат спочатку визнав провину, а потім почав заперечувати. Також обидва говорили, що отримані гроші використовували на оплату поїздок. Вони говорили, що на відео та фото, які надсилалися не було військових або військового транспорту, а була тільки загальна цивільна місцевість і цивільні автівки. Але такі їх показання спростовуються доказами у справі.

Старшого брата засудили до 10 років ув'язнення, а молодшого — до 8 років.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

агент рф суд Харків
