19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 20:32

Пенсионер из Харькова получил $15 тыс. за отсрочку и инвалидность – суд вынес приговор

30 декабря 2025, 20:32
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Харькове завершился судебный процесс над пенсионером, который продавал "легальные" отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Мужчина получил 15 тысяч долларов за обещание помочь знакомому оформить отсрочку и инвалидность.

По данным Шевченковского районного суда Харькова, пенсионер убеждал клиента, что имеет личные связи в территориальном центре комплектования, военно-врачебной комиссии и МСЭК. Он обещал восстановить утраченное военное удостоверение, снять с учета и оформить инвалидность якобы из-за последствий COVID.

Встречи проходили в магазине "LeoMarket" на проспекте Науки, где мужчина получал документы и данные из приложения "Резерв+". Он озвучил четкий "прайс": тысяча долларов за статус ВПЛ, две тысячи – за восстановление временного удостоверения военнообязанного и 12 тысяч – за оформление инвалидности. Общая сумма составила 15 тысяч долларов, которые мужчина получил 12 ноября 2024 года.

Суд признал пенсионера виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Ему назначен штраф более 621 тысячи гривен, что соответствует сумме полученной взятки.

Напомним, в Житомирской области разоблачили мужчину, который обещал "помощь" в оформлении инвалидности военному за 3 тысячи долларов. Он утверждал, что без этой суммы решение медицинской комиссии не будет в пользу заявителя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков пенсионер отсрочка мобилизация инвалидность взятка
Кабмин обновил питание мобилизованных: как теперь будут кормить граждан
30 декабря 2025, 18:13
Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"
30 декабря 2025, 17:55
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины
30 декабря 2025, 19:59
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря 2025, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »