Фото: иллюстративное

В Харькове завершился судебный процесс над пенсионером, который продавал "легальные" отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Мужчина получил 15 тысяч долларов за обещание помочь знакомому оформить отсрочку и инвалидность.

По данным Шевченковского районного суда Харькова, пенсионер убеждал клиента, что имеет личные связи в территориальном центре комплектования, военно-врачебной комиссии и МСЭК. Он обещал восстановить утраченное военное удостоверение, снять с учета и оформить инвалидность якобы из-за последствий COVID.

Встречи проходили в магазине "LeoMarket" на проспекте Науки, где мужчина получал документы и данные из приложения "Резерв+". Он озвучил четкий "прайс": тысяча долларов за статус ВПЛ, две тысячи – за восстановление временного удостоверения военнообязанного и 12 тысяч – за оформление инвалидности. Общая сумма составила 15 тысяч долларов, которые мужчина получил 12 ноября 2024 года.

Суд признал пенсионера виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Ему назначен штраф более 621 тысячи гривен, что соответствует сумме полученной взятки.

Напомним, в Житомирской области разоблачили мужчину, который обещал "помощь" в оформлении инвалидности военному за 3 тысячи долларов. Он утверждал, что без этой суммы решение медицинской комиссии не будет в пользу заявителя.