Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV, якими атакують українські позиції на Купʼянському напрямку

Як передає RegioNews, про це начальник відділення комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов розповів в ефірі "Суспільне".

За його словами, погодні умови на цьому напрямку суттєво погіршилися.

"Після затяжних туманів і дощів почалися відчутно сильні морози на території всієї України. Погода прояснилася і росіяни значно збільшили присутність безпілотної компоненти у напрямку наших позицій. Вночі й вдень засоби РЕБ просто перенавантажені й намагаються подавлювати все, що летить у бік наших позицій", – каже Міловідов.

Також він додав, що кількість атак російських дронів зросла також після контрнаступу Сил оборони на околицях Купʼянська.

"Ворог стягнув додаткові сили безпілотних систем", – зазначив Міловідов.

Як повідомлялось, Сили оборони відвоювали у РФ місто Купʼянськ на Харківщині. Наразі населений пункт перебуває під повним контролем українських військових.