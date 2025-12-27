12:16  27 грудня
10:14  27 грудня
09:59  27 грудня
27 грудня 2025, 13:53

Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська

27 грудня 2025, 13:53
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV, якими атакують українські позиції на Купʼянському напрямку

Як передає RegioNews, про це начальник відділення комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов розповів в ефірі "Суспільне".

За його словами, погодні умови на цьому напрямку суттєво погіршилися.

"Після затяжних туманів і дощів почалися відчутно сильні морози на території всієї України. Погода прояснилася і росіяни значно збільшили присутність безпілотної компоненти у напрямку наших позицій. Вночі й вдень засоби РЕБ просто перенавантажені й намагаються подавлювати все, що летить у бік наших позицій", – каже Міловідов.

Також він додав, що кількість атак російських дронів зросла також після контрнаступу Сил оборони на околицях Купʼянська.

"Ворог стягнув додаткові сили безпілотних систем", – зазначив Міловідов.

Як повідомлялось, Сили оборони відвоювали у РФ місто Купʼянськ на Харківщині. Наразі населений пункт перебуває під повним контролем українських військових.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
