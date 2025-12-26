Затримано колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та оголосили підозру ексначальнику управління СБУ в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру – за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення РФ.

За даними слідства, ексглава СБУ Харківщини, володіючи інформацією про проведення РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Харківщині притягнули до відповідальності жінку, яка відмовилась евакуювати дітей. Інцидент стався у Куп'янську.