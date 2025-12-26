15:09  26 грудня
26 грудня 2025, 10:33

Катівня в Куп'янську: 18 осіб постануть перед судом за тортури мирних мешканців

26 грудня 2025, 10:33
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокурори Харківської області передали до суду справу щодо 18 осіб, які під час окупації частини Харківщини з березня по вересень 2022 року катували мирних мешканців Куп'янська

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під час окупації у Куп'янському районному відділі поліції діяла катівня.

Після звільнення міста правоохоронці задокументували понад 90 потерпілих – це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники влади, волонтери та підприємці.

За словами потерпілих, їх утримували в нелюдських умовах: у камерах, розрахованих на 2-3 осіб, було по 15 людей, без води та медичної допомоги. Годували залишками їжі, деякі втратили до 20 кг ваги.

Постраждалі зазнавали фізичного та психологічного насильства: били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм, змушували давати неправдиві свідчення, імітували розстріли та змушували рити могили.

Окупанти змушували полонених співати гімн РФ, а після відступу ЗСУ залишили ув’язнених зачиненими, через що частина потерпілих самостійно виламала ґрати й знайшла документи, щоб вийти на свободу. Деякі досі залишаються в полоні на окупованих територіях.

Серед підозрюваних – "начальник" незаконного "Управления внутренних дел" окупаційної адміністрації Харківщини, російські військові, учасники незаконних збройних формувань "л/днр" та колишні українські працівники поліції, які зрадили присязі.

Двоє обвинувачених постануть перед судом особисто, решта – заочно.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.

