Задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области

фото: ГБР

Правоохранители задержали и объявили подозрение эксначальнику управления СБУ в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, подозреваемый в государственной измене уплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение – за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения РФ.

По данным следствия, эксглава СБУ Харьковщины, обладая информацией о проведении РФ 24 февраля 2022 наступательной операции на территорию Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захвата здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.

В случае доказывания вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харьковской области привлекли к ответственности женщину, которая отказалась эвакуировать детей. Инцидент произошел в Купянске.