09 грудня 2025, 19:46

Харківщина попрощалася з 34-річним поліцейським Анатолієм Петіком, який загинув на фронті

09 грудня 2025, 19:46
Фото: Національна поліція України
В області провела в останню путь поліцейського старшого сержанта Анатолія Петіка, який загинув під час бойового завдання на фронті

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Харківщина попрощалася з поліцейським старшим сержантом Анатолієм Петіком, який загинув під час виконання бойового завдання. 19 листопада на Куп’янщині внаслідок ворожого обстрілу троє поліцейських отримали тяжкі травми, серед них був 34-річний Анатолій. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але 7 грудня серце старшого сержанта зупинилося.

Побратими та колеги прощаються з Анатолієм Петіком

Анатолій Петік ніс службу на найскладніших ділянках фронту з початку повномасштабного вторгнення. Під час церемонії прощання його побратими згадували його як відданого колегу та патріота, який завжди виконував свій обов’язок і демонстрував мужність у складних ситуаціях.

Під час прощання наголошували на його професіоналізмі та самопожертві. Колеги відзначали, що його служіння Батьківщині та вірність Присязі залишаться прикладом для майбутніх поколінь і назавжди житимуть у пам’яті тих, хто його знав.

Без Анатолія залишилася родина: мати, дружина та 9-річна донька. Пам’ять про нього збережеться в серцях побратимів і всіх українців, заради яких він боровся до останнього подиху. Вічна пам’ять Герою.

Нагадаємо, у Львові попрощалися з 37-річним ветераном АТО Юрієм Бондаренком, якого смертельно поранили 3 грудня під час перевірки документів – він міг звільнитися за станом здоров'я після фронту, але залишився служити, бо хотів бути корисним Україні.

