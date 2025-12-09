Фото: поліція

Трагічний випадок стався на будівельному майданчику в Тернополі 5 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Медики "швидкої" констатували смерть чоловіка на будівництві, на місце викликали поліцію.

Загиблий – 66-річний муляр-штукатур, який працював на незавершеному об’єкті. Під час робіт чоловік впав з висоти близько 3-3,5 метрів на асфальтне покриття. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 ККУ (порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель). Тривають слідчі дії.

