Футболіст "Металіста" показав квартиру після обстрілу Харкова

Фото з відкритих джерел

Квартира харківського футболіста постраждала внаслідок російської атаки. Це сталось у ніч з 19 на 20 листопада

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Гравець збірної України U-19 та захисник харківського "Металіста" Кирило Дігтяр показав у соціальних мережах, як після обстрілу міста виглядала його квартира. На кадрах можна побачити вибиті вікна, посічені уламками стіни та значні пошкодження всередині помешкання.

Довідка. Кирило Дігтяр — капітан збірної України U-19, яка днями успішно подолала перший раунд кваліфікації Євро-2026. "Синьо-жовті" здолали Албанію (3:0), Чорногорію (3:0) та Словаччину (3:0), а сам Кирило взяв участь у всіх матчах і забив один гол.