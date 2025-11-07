11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 10:15

У Нікополі ворожий дрон влучив у будинок: двоє постраждалих

07 листопада 2025, 10:15
Фото: ДСНС
Російські окупанти вкотре запустили на Нікополь FPV-дрон

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Виникла пожежа: горіли речі домашнього вжитку.

Травми отримали дві людини – власники оселі.

Рятувальники ліквідували пожежу.

У Нікополі ворожий дрон влучив у будинок: двоє поранених

Нагадаємо, вночі 7 листопада загарбники продовжували бити по Нікопольському району, застосували FPV-дрони та артилерію.

