Рятувальники показали наслідки нічних обстрілів на Сумщині

Фото: ДСНС

В ніч на 7 листопада російські окупанти завдали ударів по території двох громад Сумщини

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Верхньосироватській громаді внаслідок влучання спалахнула пожежа в житловому секторі – горіли літня кухня та господарська будівля під одним дахом.

У Шосткинській громаді значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення.

Під час роботи на місцях рятувальники через загрозу повторних обстрілів кілька разів призупиняли гасіння та переходили в укриття. Пожежі ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада РФ атакувала Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 94 дрони.