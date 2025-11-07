11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 10:54

Росіяни вдарили по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго

07 листопада 2025, 10:54
Ілюстративне фото: pixabay
РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше повернути електропостачання.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.

Росіяни вночі атакували Одеську область безпілотниками. Зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.

