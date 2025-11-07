Росіяни вдарили по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше повернути електропостачання.
Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, у Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.
Росіяни вночі атакували Одеську область безпілотниками. Зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.