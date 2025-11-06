Фото: pixabay

Суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх, а також у виготовленні дитячої порнографії

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Впродовж 2018–2021 років чоловік працював у службі таксі та був знайомий із матір’ю потерпілих. Зловмисник іноді приїздив до них в одне із сіл Вінниччини. Він привозив продукти, солодощі, і коли матері не було вдома, ґвалтував дівчат. Їм на початок вчинення злочину було 9 і 12 років.

Крім цього, чоловік змушував дівчаток брати участь у створенні порнографічних матеріалів, які зберігав на своєму ноутбуку.

Аби сестри мовчали, кривдник лякав, що їх заберуть від матері соціальні служби і відправлять до сиротинця. Після кількох років знущань старша сестра все ж наважилася повідомити матері про вчинки "друга сім’ї", відтак жінка звернулася до поліції.

Правоохоронці провели низку слідчих дій, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та інші речові докази.

Обвинувачений вини не визнав. Вінницький міський суд засудив фігуранта до 15 років позбавлення волі.

