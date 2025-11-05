08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок

Фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили жителя області, який протягом року систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно своїх неповнолітніх падчерок

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час лікування в одному з медзакладів області 12-річна дівчинка розповіла лікарям про дії вітчима. Медики одразу повідомили поліцію.

Під час перевірки з’ясувалося, що від нього постраждала й 15-річна сестра. Обидві дівчинки жили разом із матір’ю та підозрюваним в одному будинку.

Поліцейські затримали 37-річного фігуранта. Йому оголосили підозру та взяли під варту без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці або довічне позбавлення волі.

Розслідування триває.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи знала мати про дії чоловіка. У разі встановлення фактів бездіяльності чи сприяння з боку матері, її діям також дадуть правову оцінку.

Нагадаємо, на Харківщині раніше засудили 41-річного чоловіка, який протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило понад 40 епізодів насильницьких дій.

