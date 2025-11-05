Росіяни поцілили дронами по місту на Чернігівщині: є постраждалі

08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 09:06

Росіяни поцілили дронами по місту на Чернігівщині: є пошкодження та постраждалі

05 листопада 2025, 09:06
Фото: ДСНС
Вночі 5 листопада російські військові атакували безпілотниками місто Новгород-Сіверський

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань виникла пожежа літньої кухні та господарчої будівлі. Також пошкоджені кілька приватних будинків і два легковики.

Відомо про трьох травмованих – чоловіків 79 і 77 років та 73-річну жінку. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада росіяни атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та газогін.

