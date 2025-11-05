Росіяни поцілили дронами по місту на Чернігівщині: є постраждалі

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань виникла пожежа літньої кухні та господарчої будівлі. Також пошкоджені кілька приватних будинків і два легковики.

Відомо про трьох травмованих – чоловіків 79 і 77 років та 73-річну жінку. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада росіяни атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та газогін.