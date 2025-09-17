На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського

21:12  17 вересня
У Тернопільській області поліція затримала працівника ТЦК та СП, який втікав від патрульних та наїхав на одного з правоохоронців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

"Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi", – кажуть у поліції.

Поліцейські затримали порушника. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

