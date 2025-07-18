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18 липня 2025, 19:25

У Дніпрі лікарі врятували ногу військовому після 10 років болю

18 липня 2025, 19:25
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі медики провели для військового операцію. Виявилось, що в кістку вросла металева спиця

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Після 10 років болю боєць з Харкова повернувся до строю завдяки операції. У Дніпрі медики видалили спицю, що вросла в кістку. Боєць Олег мав врослий металевий предмет, який через десять років почав завдавати болю. Він сподівається тепер повернутися до служби та продовжити навчання.

Операцію провели в одній з міських лікарень Дніпра. Завдяки роботі медиків чоловік отримав шанс повернутися до служби.

Під час навчань у 2015 році Олег зламав ногу, і лікарі встановили пластину та спицю. Спочатку це здавалось етапом відновлення, але потім через зростання фізичного навантаження нога стала регулярно боліти. При повторному обстеженні стало ясно, що спиця вросла у кістку, викликаючи хронічні болі. Термінове її видалення стало єдиним варіантом.

"Пацієнт надійшов з хронічними болями в нижній кінцівці, які почастішали через фізичні навантаження. Виявили, що спиця, встановлена більш ніж десять років тому, вросла в кістку. Її не можна було тримати так довго. Провели операцію. Зараз стан стабільний, але потрібні ще кілька тижнів реабілітації", - розповів хірург.

Після операції Олег розповів, що хоче повернутися до служби, а також пройти нове навчання. Найближчим часом він відправиться на реабілітацію.

Нагадаємо, раніше харківські медики врятували жінку після клінічної смерті. У 66-річної місцевої жительки стався гострий інфаркт міокарда, що спричинив клінічну смерть. Завдяки оперативній реакції лікарів, зараз жінка уже в стабільному стані.

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