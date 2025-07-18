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18 липня 2025, 00:50

У Харкові готують відкрити нові підземні школи

18 липня 2025, 00:50
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Фотто: Харківська міська рада
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У Харкові планують відкрити нові школи під землею вже до нового навчального року. За словами міського голови, без таких шкіл неможливо відновити навчальний процес

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Міський голова Ігор Терехов розповів, що в Харкові до вересня планують відкрити ще три підземні школи. Він зазначив, що навчальні кабінети вже працюють на шістьох станціях метрополітену. Також в Харкові працюють повноцінні чотири підземні школи. Цьогоріч у перший клас у місті записали близько 5 тисяч дітей.

"До вересня ми плануємо добудувати ще три школи під землею, а до кінця року — ще три. Це необхідний крок, адже через обстріли неможливо відновити звичайне навчання у школах", - каже міський голова.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі з'явилась перша "енергетично незалежна школа". Для закладу освіти встановили сонячні панелі. Тепер навіть у випадку проблем з електроенергією там завжди буде світло.

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