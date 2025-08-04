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Про це повідомляє Ізюмська районна військова адміністрація, передає RegioNews.

Начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко підписав розпорядження, яким внесено зміни до діючої програми допомоги ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України та членам їхніх сімей. За підтримки Харківської ОВА з місцевого бюджету виділили додаткові кошти для фінансування матеріальної допомоги мобілізованим і демобілізованим військовим, а також одноразових виплат на лікування у зв'язку з пораненням.

Від 1 серпня 2025 року грошову допомогу зможуть отримати кілька категорій військовослужбовців. Зокрема, учасникам бойових дій, які отримали поранення, виплачуватимуть 10 тис. грн у разі легкого поранення та 20 тис. грн - у разі тяжкого, якщо з моменту травми минуло не більше пів року. Мобілізованим і демобілізованим військовим (з 24 лютого 2022 року) або одному з членів їхньої родини за згодою військовослужбовця надаватимуть по 15 тис. грн.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та підтвердні документи до Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (099) 445 42 32 (Вікторія).

Раніше повідомлялося, у Борівській громаді Харківщини запровадили посаду фахівця, який надаватиме підтримку ветеранам, демобілізованим військовим та сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України.