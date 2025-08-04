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Об этом сообщает Изюмская районная военная администрация, передает RegioNews.

Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко подписал распоряжение, которым внесены изменения в действующую программу помощи ветеранам войны, защитникам и защитницам Украины и членам их семей. При поддержке Харьковской ОВА из местного бюджета выделили дополнительные средства для финансирования материальной помощи мобилизованным и демобилизованным военным, а также единовременных выплат на лечение в связи с ранением.

С 1 августа 2025 года денежную помощь смогут получить несколько категорий военнослужащих. В частности, участникам боевых действий, получившим ранения, будут выплачивать 10 тыс. грн в случае легкого ранения и 20 тыс. грн - в случае тяжелого, если с момента травмы прошло не более полугода. Мобилизованным и демобилизованным военным (с 24 февраля 2022 года) или одному из членов их семьи с согласия военнослужащего будут предоставлять по 15 тыс. грн.

Для получения помощи необходимо подать заявление и подтверждающие документы в Управление социальной защиты населения Изюмского городского совета. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +38 (099) 445 42 32 (Виктория).

Ранее сообщалось, в Боровской общине Харьковщины ввели должность специалиста, который будет оказывать поддержку ветеранам, демобилизованным военным и семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.