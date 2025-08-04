13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 17:51

Военные и семьи погибших в Харьковской области смогут получить дополнительную помощь: детали услуги

04 августа 2025, 17:51
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Изюмской городской территориальной громаде расширили программу социальной поддержки военнослужащих и их семей

Об этом сообщает Изюмская районная военная администрация, передает RegioNews.

Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко подписал распоряжение, которым внесены изменения в действующую программу помощи ветеранам войны, защитникам и защитницам Украины и членам их семей. При поддержке Харьковской ОВА из местного бюджета выделили дополнительные средства для финансирования материальной помощи мобилизованным и демобилизованным военным, а также единовременных выплат на лечение в связи с ранением.

С 1 августа 2025 года денежную помощь смогут получить несколько категорий военнослужащих. В частности, участникам боевых действий, получившим ранения, будут выплачивать 10 тыс. грн в случае легкого ранения и 20 тыс. грн - в случае тяжелого, если с момента травмы прошло не более полугода. Мобилизованным и демобилизованным военным (с 24 февраля 2022 года) или одному из членов их семьи с согласия военнослужащего будут предоставлять по 15 тыс. грн.

Для получения помощи необходимо подать заявление и подтверждающие документы в Управление социальной защиты населения Изюмского городского совета. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +38 (099) 445 42 32 (Виктория).

Ранее сообщалось, в Боровской общине Харьковщины ввели должность специалиста, который будет оказывать поддержку ветеранам, демобилизованным военным и семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Изюм община помощь военные раненые социальная помощь поддержка выплаты
В Харьковской области появился специалист по сопровождению ветеранов и семей погибших: как получить помощь
04 августа 2025, 16:04
В Карпатах травмировался турист из Николаева – ему помогли спасатели
04 августа 2025, 13:17
Эстония передала Украине более 20 полицейских авто
04 августа 2025, 10:14
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Украинцев будут готовить к войне с 14 лет
04 августа 2025, 19:40
В Украине изменят правила назначения социальной помощи, субсидий и льгот
04 августа 2025, 19:12
В Украине отреагировали на новое заявление Кремля о встрече Зеленского с Путиным
04 августа 2025, 18:59
В Винницкой области из озера достали тело подростка
04 августа 2025, 18:55
Думала, что на России лучше: жительница Донбасса "слила" данные об ВСУ за 2 тысячи
04 августа 2025, 18:35
В Харьковской области ветеранам и ветеранкам помогают найти новую профессию в сфере ИТ
04 августа 2025, 18:24
На Днепропетровщине двое детей в тяжелом состоянии попали в больницу из-за алкогольного отравления
04 августа 2025, 17:59
В Черкасской области мошенники продали квартиру женщине, которой жилье досталось по завещанию
04 августа 2025, 17:55
В Харьковской области активно готовят кадры для местных предприятий
04 августа 2025, 17:25
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »