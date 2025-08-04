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Про це передає RegioNews із посиланням на ERR .

У партію допомоги входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala та один Nissan Patrol. Автомобілі отримають прикордонна служба України та поліція Херсона, Житомира, Сум та Чернігова.

Гендиректор Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Егер Бєлічов розповів, що після відправки перших автомобілів в Україну керівництво естонської поліції замислилося, як ще можна допомогти Україні.

Разом зі столичним Rotary Club поліція зібрала пожертв на 75 тисяч євро. На ці гроші викупили для потреб України вісім Škoda Scala – автомобілі, що раніше використовувалися в PPA по лізингу. Інші передані автівки були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.

За підрахунками видання, з 2024 року Естонія вже втретє передає Україні поліцейські автомобілі. Загалом до України відправили 57 машин оперативних служб.