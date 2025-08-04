Естонія передала Україні понад 20 поліцейських авто
Естонська поліція разом із бізнес-спільнотою Rotary Club передала Україні 22 поліцейські автомобілі. Частину авто придбали на пожертвування
Про це передає RegioNews із посиланням на ERR.
У партію допомоги входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala та один Nissan Patrol. Автомобілі отримають прикордонна служба України та поліція Херсона, Житомира, Сум та Чернігова.
Гендиректор Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Егер Бєлічов розповів, що після відправки перших автомобілів в Україну керівництво естонської поліції замислилося, як ще можна допомогти Україні.
Разом зі столичним Rotary Club поліція зібрала пожертв на 75 тисяч євро. На ці гроші викупили для потреб України вісім Škoda Scala – автомобілі, що раніше використовувалися в PPA по лізингу. Інші передані автівки були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.
За підрахунками видання, з 2024 року Естонія вже втретє передає Україні поліцейські автомобілі. Загалом до України відправили 57 машин оперативних служб.
Нагадаємо, раніше громади Харківської області отримали спеціалізовані автомобілі, які допоможуть у реагуванні на надзвичайні ситуації та забезпеченні базових потреб населення. Техніку профінансували разом Євросоюз через спеціальний фонд і уряд Німеччини.