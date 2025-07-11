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У різних населених пунктах оголосили карантин через кота. Відомо, що тварина безпритульна

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У селі Шийчине Богодухівської громади зафіксовано спалах сказу. Безпритульний кіт напав на місцевих жителів. Відомо, що постраждало троє людей. Їм надали антирабічну допомогу, а в регіоні терміново запроваджено карантинні заходи. Перевірка підтвердила антиген вірусу сказу.

Місцева влада запровадила карантин. Це стосується не тільки самого селища Шийчине, але й прилеглих пасовищах, у лісових та польових масивах. До загрозливої зони також віднесено сусідні села Заброди та Москаленки.

Слід нагадати, що якщо вас вкусила тварина зі сказом, потрібно: