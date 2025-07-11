На Харківщині через кота в усьому селищі оголосили карантин
У різних населених пунктах оголосили карантин через кота. Відомо, що тварина безпритульна
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У селі Шийчине Богодухівської громади зафіксовано спалах сказу. Безпритульний кіт напав на місцевих жителів. Відомо, що постраждало троє людей. Їм надали антирабічну допомогу, а в регіоні терміново запроваджено карантинні заходи. Перевірка підтвердила антиген вірусу сказу.
Місцева влада запровадила карантин. Це стосується не тільки самого селища Шийчине, але й прилеглих пасовищах, у лісових та польових масивах. До загрозливої зони також віднесено сусідні села Заброди та Москаленки.
Слід нагадати, що якщо вас вкусила тварина зі сказом, потрібно:
- Звернутися до лікаря для обробки рани та визначення необхідності вакцинації;
- Промити рану великою кількістю води;
- Обробити рану антисептиком;
- Лікар оцінить ризик зараження сказом та призначить необхідне лікування;
- Якщо є підозра на сказ, буде призначено курс вакцинації.
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
11 липня 2025, 06:40Ціни на заморожену малину рекордно виросли
11 липня 2025, 06:20У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон
11 липня 2025, 06:10Розвідники показали, як нищать російських окупантів під Лиманом
11 липня 2025, 05:45Ведучий Володимир Остапчук та його дружина після вибухів у столиці переїджають
11 липня 2025, 05:20Застрелив колегу та інсценував самогубство: у Запоріжжі судитимуть експравоохоронця
11 липня 2025, 05:05Журналістка Емма Антонюк готується стати мамою: що для цього вона хоче зробити
11 липня 2025, 04:50На Харківщині троє чоловіків їхали на риболовлю: автівка підірвалася на міні
11 липня 2025, 04:25Житель Дніпроперовщини був пійманий на спробі втекти за кордон і заробити на інших
11 липня 2025, 04:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці