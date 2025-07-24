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24 липня 2025, 17:08

Мікрогрант 500 тис. грн відкрив нові можливості для виробництва олії "2 Beans" від "ГРІН ТРЕЙДІНГ АГРО"

24 липня 2025, 17:08
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фото: Харківський обласний центр зайнятості
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Харківська обласна служба зайнятості продовжує підтримувати розвиток місцевого бізнесу, сприяючи створенню нових робочих місць та зростанню підприємств

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Одним із яскравих прикладів такої підтримки стала компанія ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ АГРО", яка за допомогою мікрогранту значно розширила обсяги виробництва.

Власник підприємства, Євгеній Коротун, має понад десять років досвіду у виробництві харчових та косметичних олій. Його компанія спеціалізується на виготовленні п’яти видів олії холодного віджиму під брендом "2 Beans". Продукція відома своїм натуральним складом, екологічністю та корисними властивостями. Особливістю цих олій є запатентований спосіб зберігання - у кожну пляшку додають боби квасолі, що дозволяє зберегти смакові якості без застосування консервантів.

Зі збільшенням кількості замовлень і розширенням клієнтської бази виникла необхідність у модернізації виробництва. У лютому 2025 року Євгеній успішно захистив бізнес-план і отримав мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень. Ці кошти стали важливим стимулом для розвитку підприємства. За грантові гроші було придбано два сучасні гідравлічні преси холодного віджиму - на 8 і 16 літрів. Це дозволило значно збільшити обсяги виробництва та розширити асортимент продукції.

Інвестиції відкрили для компанії нові перспективи на ринку. Розширення виробництва допоможе задовольнити зростаючий попит на натуральні олії та зміцнити позиції бренду "2 Beans" серед споживачів. Завдяки підтримці служби зайнятості підприємство не лише зміцнює свою діяльність, а й сприяє економічному розвитку регіону.

Нагадаємо, як грант у 500 тис. грн допоміг ветерану Олегу Качкалді створити успішний бізнес.

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