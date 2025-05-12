Очищає 2 га на день: Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування

фото: Міністерство оборони України

В Україні сертифікували перший важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування вітчизняного виробництва "ГАРТ 5100". Його створила інженерна компанія XTI Engineering

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Комплекс розмінування "ГАРТ 5100" пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва.

У відомстві зауважили, що ця машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.

"Це повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що машина "ГАРТ 5100" керується дистанційно на відстані від 600 метрів, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.

Робоча швидкість машини — 1,5 км за годину. За один день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування складає 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.

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