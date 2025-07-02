фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители сообщили о подозрении 18 участникам преступной группы, которая занималась пытками и незаконным удержанием граждан Украины во временно оккупированном Купянске

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Среди подозреваемых - военнослужащий 9-й роты Вооруженных сил России, представители незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также местные коллаборанты.

По данным следствия, фигуранты пытались получить от задержанных информацию о расположении украинских военных подразделений и перемещении техники ВСУ. Участники группировки незаконно удерживали по меньшей мере 150 человек, среди которых зафиксированы двое погибших и десять без вести пропавших.

Известно о по меньшей мере 111 потерпевших - это участники боевых действий, государственные служащие, педагоги и волонтеры, отказавшиеся сотрудничать с оккупантами. В настоящее время идет дальнейшее расследование по факту этих преступлений. Идентифицированным участникам группировки грозит наказание в размере до двенадцати лет лишения свободы.

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