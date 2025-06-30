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В Харьковской области был демонтирован памятник российскому поэту Пушкину. Это произошло на основании закона о запрещении пропаганды российской имперской политики

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В соцсетях показали видео сноса памятника Пушкину в Берестине. Монумент был демонтирован после того, как его исключили из государственного реестра памятников.

По словам активистов, демонтаж памятника русскому поэту произошел сегодня, 30 июня. Это сделали на основании решения горсовета №387 от 17 июня, а также в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики".

Напомним, в начале года в Полтаве был снесен памятник Петру I . Раньше "русский царь" стоял перед входом местного музея. Демонтаж провели небезразличные граждане без государственных средств.