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26 июня 2025, 14:55

Предпринимателя из Харьковщины судили за работу на оккупантов

26 июня 2025, 14:55
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Иллюстративное фото
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В Полтавской области был вынесен приговор предпринимателю. Мужчина работал на россиян во время оккупации его поселка

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Полтавской области признали гражданина виновным в коллаборационизме. По данным следствия, предприниматель из Харьковской области в мае 2022 года добровольно стал сотрудничать с оккупантами. Тогда он стал у врага "помощником старосты".

До оккупации мужчина имел собственный магазин мяса и станцию техобслуживания автомобилей. По его словам, его заставили сотрудничать россияне и местные коллаборанты. Мужчина заявил, что когда он отказался — солдаты избили его и угрожали убийством семьи. Его забрали из дома, набросив мешок на голову мешок, отвезли в какое-то помещение и избили, хотели его изнасиловать.

Позже соседи вроде бы сами начали приходить к нему и говорить, что он помощник старосты, просили помочь с едой, лекарствами, дровами. По словам мужчины, он занимался вывозом мусора, выставлял блоки, чтобы по улицам не ездили российские бронированные машины.

Суд опросил 18 свидетелей. Они подтвердили, что мужчина был старостой или старшим в деревне. Его рабочее место было в кабинете сельского головы. Бывший староста рассказал, что отказался работать в оккупации и заставили его назвать кандидатуру вместо себя. Когда он предложил обвиняемого, оккупационный комендант ответил, что этого человека как предпринимателя уже знает и дальше будет общаться с ним.

По мнению свидетеля, на обвиняемого не было давления. Лишь трое свидетелей говорили о каком-либо насилии. Суд критически отнесся к показаниям одного из свидетелей, поскольку он является другом обвиняемого.

В результате мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы по конфискации имущества. Кроме того, 15 лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Напомним, ранее жителя Донбасса осудили за государственную измену. Он добровольно работал на русских. Предатель передавал врагу данные об ВСУ. При этом в переписках он писал россиянам, что ждет оккупантов "всей душой".

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