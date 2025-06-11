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На Харківщині загинув сапер. Це сталось, коли

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Це сталось в Ізюмському районі Харківщини, під час гуманітарного розмінування сільгоспугідь на територіях, звільнених від російських окупантів. Коли група саперів виконувала роботи, росіяни атакували їх безпілотником. Внаслідок атаки загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

На службі в ДСНС Василь був з 2023 року. У нього залишились дружина та 9-річна донька.

Нагадаємо, в Києві внаслідок масованої атаки загинули рятувальники. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний першими прибули на місце обстрілу. Згодом стався вибух. Також травмувалися прессофіцери столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій Павло Петров та Інна Жельчик.