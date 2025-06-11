Фото: ГСЧС

В Харьковской области погиб сапер. Это случилось, когда

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Это произошло в Изюмском районе Харьковской области, во время гуманитарного разминирования сельхозугодий на территориях, освобожденных от российских оккупантов. Когда группа саперов выполняла работы, россияне атаковали их беспилотником. В результате атаки погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.

На службе в ГСЧС Василий был с 2023 года. У него остались жена и 9-летняя дочь.

Напомним, в Киеве в результате массированной атаки погибли спасатели. По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водологи, Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный первыми прибыли на место обстрела. Впоследствии произошел взрыв. Также травмировались пресс-офицеры столичной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров и Инна Жельчик.