Росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал біля Харкова, сталась масштабна пожежа

фото: ДСНС

Російські загарбники завдали ударів дронами по території поштового термінала у передмісті Харкова

Про це у Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Внаслідок атаки російських безпілотників сталась масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи рятувальників та відділення місцевої пожежної команди.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, на Харківщині сапери розмінували понад 300 гектарів територій.