Росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал біля Харкова, сталась масштабна пожежа
Російські загарбники завдали ударів дронами по території поштового термінала у передмісті Харкова
Про це у Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Внаслідок атаки російських безпілотників сталась масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.
До ліквідації пожежі були залучені підрозділи рятувальників та відділення місцевої пожежної команди.
На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, на Харківщині сапери розмінували понад 300 гектарів територій.
У травні росіяни понад 60 разів обстріляли ХарківВсі новини »
01 червня 2025, 18:33Під Вовчанськом окупанти штурмували українські позиції на мотоциклах: кадри знищення
31 травня 2025, 19:00РФ скинула КАБи на околиці Харкова: пошкоджене підприємство, постраждали цивільні
31 травня 2025, 12:15
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
На Волині затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном
03 червня 2025, 10:22Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Сумах: є жертва і постраждалі
03 червня 2025, 10:15У Ахметова знайшли таємну дружину і дітей, на яких записані палац у Конча-Заспі та нерухомість у Франції на 78 млн євро
03 червня 2025, 09:59У Полтавській області уламки ворожих дронів пошкодили комунальне підприємство
03 червня 2025, 09:49У Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду"
03 червня 2025, 09:39Прикордонники показали, як знищують техніку й укриття ворога на Харківщині
03 червня 2025, 09:14Родина убитого Портнова придбала нерухомість в Дубаї на понад 82 млн грн
03 червня 2025, 08:53На Херсонщині російські військові вбили одну людину, ще 13 поранили
03 червня 2025, 08:34У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу
03 червня 2025, 08:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі блоги »