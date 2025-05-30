У ДСНС показали, як гасили пожежу після ударів дронів по Харкову
Рятувальники загасили пожежу, яка сталася через ворожу атаку дронів по тролейбусному депо у Слобідському районі Харкова
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла будівля та тролейбус на площі 100 кв. метрів. Пошкоджені 38 транспортних засобів підприємства та поруч розташовані житлові будинки.
За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки постраждали 3 жінки.
Нагадаємо, всього було зафіксовано вісім влучань по депо у Слобідському району. Понад 30 багатоквартирних будинків, розташованих поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.
Також росіяни завдали масованого удару по Харківській області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. Постраждали 8 людей, з них – дві дитини.
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