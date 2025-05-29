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29 травня 2025, 19:10

Росія вдарила ракетами по Харківщині: в ОВА повідомили подробиці

29 травня 2025, 19:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 29 травня російські війська завдали удару по Харківщині. Окупанти спрямували на регіон дві ракети, було чутно вибухи

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали ракетного удару по фермі на Миколаївщині. Є жертва та поранені.

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РФ війна обстріли Синєгубов Олег Васильович Харківська область ракетний удар Харківська ОВА
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