Росія вдарила ракетами по Харківщині: в ОВА повідомили подробиці
Ввечері 29 травня російські війська завдали удару по Харківщині. Окупанти спрямували на регіон дві ракети, було чутно вибухи
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", — йдеться в повідомленні.
Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали ракетного удару по фермі на Миколаївщині. Є жертва та поранені.
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є потерпілі, пошкоджена інфраструктураВсі новини »
29 травня 2025, 18:33Окупанти накрили з артилерії передмістя Херсона: загинув молодий чоловік
29 травня 2025, 17:00Удар КАБами по селу на Запоріжжі: кількість жертв і постраждалих зросла
29 травня 2025, 15:42
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені чоловік і жінка
29 травня 2025, 19:00Окупанти атакували Дніпропетровщину: є потерпілі, пошкоджена інфраструктура
29 травня 2025, 18:33Війська РФ вдарили по селищу під Херсоном: постраждали цивільні
29 травня 2025, 18:05У Дніпрі викрили таксиста, який працював на росіян
29 травня 2025, 17:57На Житомирщині жінка впала у 8-метрову криницю
29 травня 2025, 17:35Окупанти накрили з артилерії передмістя Херсона: загинув молодий чоловік
29 травня 2025, 17:00Застілля закінчилось трагедією: на Вінниччині чоловік вбив ножем свого товариша
29 травня 2025, 16:42Тиждень здоров'я у Львові: медобстеження можна пройти просто неба
29 травня 2025, 16:40Внаслідок авіаудару по Запорізькій області знеструмлені 8 сіл, – ОВА
29 травня 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »