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29 мая 2025, 22:10

Ракетный удар по пригороду Харькова: правоохранители показали последствия атаки

29 мая 2025, 22:10
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате ракетного удара РФ по пригороду Харькова 29 мая повреждено гражданское предприятие и автомобили

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по пригороду Харькова около 18:30. Предварительно, для обстрела захватчики использовали две ракеты "Х-35".

"Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе. Повреждены помещения и транспортные средства", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, вечером 29 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине.

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