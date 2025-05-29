Ракетный удар по пригороду Харькова: правоохранители показали последствия атаки
В результате ракетного удара РФ по пригороду Харькова 29 мая повреждено гражданское предприятие и автомобили
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты ударили по пригороду Харькова около 18:30. Предварительно, для обстрела захватчики использовали две ракеты "Х-35".
"Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе. Повреждены помещения и транспортные средства", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.
Напомним, вечером 29 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине.
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