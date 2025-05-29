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29 мая 2025, 19:10

Россия ударила ракетами по Харьковщине: в ОВА сообщили подробности

29 мая 2025, 19:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 29 мая российские войска нанесли удар по Харьковщине. Оккупанты направили на регион две ракеты, были слышны взрывы

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Враг атаковал Харьковщину двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", — говорится в сообщении.

Олег Синегубов призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 29 мая российские войска нанесли ракетный удар по ферме в Николаевской области. Есть жертва и раненые.

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РФ война обстрелы Синегубов Олег Васильевич Харьковская область ракетный удар Харьковская ОВА
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