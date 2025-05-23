Бригада "Месть" уничтожила бронетехнику и гаубицы россиян в Харьковской области
Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" сожгли на Харьковщине бронетехнику и вооружение российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На Харьковщине в течение недели пограничники уничтожили 20 единиц автомобильной техники, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20, две пушки неустановленного типа и 6 складов горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские воины нанесли удар по вражеской реактивной системе залпового огня "Солнцепек" на Волчанском направлении.
Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дроновВсе новости »
22 мая 2025, 21:15Минус четыре "кадыровца": на Херсонщине взорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", – ГУР
22 мая 2025, 10:55Украинские пограничники уничтожили минометный расчет и пехоту врага на Купянском направлении
22 мая 2025, 08:57
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
На Черниговщине водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации
23 мая 2025, 05:05В Сумской области уничтожили суббоеприпасы после вражеского обстрела
23 мая 2025, 04:52На Буковине в реке Прут обнаружили тело неизвестной женщины
23 мая 2025, 04:15На Тернопольщине будут судить дельцов за ввоз 14 авто из ЕС под видом гуманитарной помощи
23 мая 2025, 03:05"Они дурачатся": Андрей Данилко высказался о новой популярности известного украинского певца
23 мая 2025, 02:40В Хмельницкой области отправили за решетку пару, которая пытала соседку за колдовство
23 мая 2025, 02:18На Буковине задержали двух братьев, которые переправляли уклонистов за границу за 6000 евро
23 мая 2025, 01:31Певицу Екатерину Павленко исключили из состава Национального жюри "Евровидение 2025": почему это произошло
23 мая 2025, 01:05На Житомирщине будут судить женщину за смерть младенца из-за игнорирования медицинских рекомендаций
23 мая 2025, 00:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны