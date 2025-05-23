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23 мая 2025, 03:40

Бригада "Месть" уничтожила бронетехнику и гаубицы россиян в Харьковской области

23 мая 2025, 03:40
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фото: ГПСУ
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Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" сожгли на Харьковщине бронетехнику и вооружение российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"На Харьковщине в течение недели пограничники уничтожили 20 единиц автомобильной техники, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20, две пушки неустановленного типа и 6 складов горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские воины нанесли удар по вражеской реактивной системе залпового огня "Солнцепек" на Волчанском направлении.

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война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян подразделение Феникс бригада Месть
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